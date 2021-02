„Remedy” to nowy utwór duetu Nora & Chris, nagrany z portugalskim producentem przebojów – Drenchillem. Utwór jest doskonałą kombinacją mrocznych wokali i mocnego house’owego bitu, dzięki czemu jest to idealny kawałek do klubu. „Remedy” to drugi singiel od Nory i Chris’a. W 2020 roku ukazała się pierwsza produkcja od nich – „Staring at the Sun” i okazała się całkiem udana jak na debiut. Na ten moment kawałek ma prawie milion odtworzeń. Kiedy Drenchill zaprezentował swoją aranżację klasyku Gali „Freed From Desire” w listopadzie 2018 roku, nikt nie mógł przewidzieć jak dalej podtoczą się losy artysty. Utwór stał się megahitem w Polsce, Rosji i większości państw wschodniej Europy – zdobywając pierwsze miejsca w platformach takich jak Shazam, czy Spotify. Na ten moment singiel ma ponad 57 milionów wyświetleń w YouTube oraz 45 milionów odtworzeń w Spotify. Była to najczęściej odtwarzana piosenka w radiach w Polsce w całym 2019 roku.