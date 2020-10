Norwegowie Nick Strand (eks- Seeb) oraz Mio połączyli siły z pochodzącym z Wietnamu producentem Hoaprox. Efektem ich współpracy jest chwytliwy singiel „With You (Ngau Hung)”. Artyści wysyłają w nim pozytywne przesłanie w świat: jest ciężko, ale możemy pokonać mrok, jeżeli zjednoczymy się i będziemy trzymać wspólny front.

Nick Strand i Mio skontaktowali się z Hoaprox przez Facebooka w 2019. Od razu odnaleźli wiele wspólnych tematów muzycznych. Norwegowie zachwycili się 30-minutowym instrumentalem wydanym przez wietnamskiego muzyka. Zaproponowana przez nich na nowo wyprodukowana wersja utworu odniosła olbrzymi sukces w Azji – 3 miliardy streamów. Oddaleni o tysiące kilometrów artyści dzięki dobrodziejstwom współczesnej technologii mogli skomponować hit, nie ruszając się z domu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu końcowego. Nad żadnym innym kawałkiem nie pracowaliśmy tak długo w ramach projektu Nick and Mio, więc nie mogliśmy się doczekać premiery – mówią Nick i Mio, a Hoaprox dodaje: – Oryginalna wersja „Ngau Hung” wiele dla mnie znaczy, bo to dzięki niej otworzyły się możliwości współpracy z takimi artystami jak Nick i Mio oraz ich ekipą.

Niklas Strandbråten aka Nick Strand był wcześniej członkiem projektu Seeb, który do 2018 roku zgromadził ponad 2 miliardy streamów w Spotify. Dzięki Seeb Nick miał możliwość współpracy z takimi artystami jak Justin Bieber, Sia czy P!nk.

Mikkel Christiansen aka MIO to połowa duetu Broiler, który ma ponad 500 mln streamów na koncie, jak również wiele multiplatynowych odznaczeń w kilku krajach. Ich największym dotychczasowym sukcesem okazał się remiks utworu „Shots” Imagine Dragons, który przekroczył 250 mln streamów.

23-letni Hoaprox zyskał rozgłos w Wietnamie, gdy stał się najmłodszym zwycięzcą w historii plebiscytu The Remix New Generation 2017. Współpraca z Nickiem Strandem i Mio to kolejny krok do światowej kariery artysty.