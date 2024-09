Nelly Furtado poszerza kanon swojej muzyki pop na najwyższym poziomie. Do sklepów i serwisów cyfrowych trafił nowy album artystki, krążek zatytułowany „7”.

Nelly Furtado napisała i wyprodukowała album wspólnie z takimi twórcami i producentami jak Wondagurl, Tynomi Banks, Dom Dolla, T-Minus, Charlotte Day Wilson, Blxckie, Tove Lo, SG Lewis, Bomba Estéreo, Owen Pallett i wielu innych.

Album „7” to zestaw wyzwolonej muzyki pop. To płyta zarówno do zabawy, jak i do refleksji. Jak mówi sama Nelly, to album „dorosłej kobiety, która żyje bez wstydu i przepraszania za wszystko”. Gwiazda nagrała krążek zainspirowany wewnętrzną rewolucją. Nelly Furtado wciąż wie, jak nagrywać przeboje. Kontynuuje swoje dziedzictwo, prezentując zestaw nowych, podnoszących na duchu piosenek.