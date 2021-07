Nathan Evans pokazuje, że nie jest gwiazdą jednego przeboju – po świetnie przyjętym utworze „Wellerman” czas na kolejny mocno chwytliwy kawałek od zdolnego wokalisty. Posłuchaj „Told You So”!

Poza wersją podstawową, w serwisach cyfrowych ukazał się także remiks utworu w wykonaniu Digital Farm Animals. „Told You So” to następca „Wellerman”, największego brytyjskiego przeboju w 2021 roku. Nathan Evans za sprawą nowego singla zmienił się z gwiazdy TikToka w międzynarodową gwiazdę popu. „Told You So” z pewnością zagości na każdej szanującej się letniej playliście.

Nathan Evans tak komentuje premierę swojego nowego utworu: – Jestem niezwykle podekscytowany premierą „Told You So” i nie mogę się doczekać, aż usłyszycie ten numer. Spełnia się moje wielkie marzenie. Muszę przyznać, że to idealny kawałek na lato. Możliwość współpracy z Digital Farm Animals to kolejna niesamowita rzecz, która wydarzyła się w moim życiu.

Do utworu powstał teledysk w reżyserii Michaela Baldwina (The Vamps, Olly Murs, Travis).

Na początku 2021 26-letni Nathan Evans sprawił, że szanty pierwszy raz od dawna trafiły do mainstreamu. Wokalista zgromadził setki tysięcy wyświetleń na TikToku i z dnia na dzień stał się internetową sensacją. W 10 krajach, w tym w UK, jego „Wellerman” trafił na szczyt list przebojów. W serwisach cyfrowych utwór zgromadził pół miliarda streamów. Do fanów utworu należą między innymi Brian May i Andrew Lloyd Webber. Nathan miał okazję wystąpić w najsłynniejszych programach telewizyjnych na świecie, m.in. „Good Morning America”. Pojawił się też na ceremonii BRIT. – Ostatnie miesiące były trochę tak, jakby porwało mnie tornado. Nie mogłem długo uwierzyć w cały szum wokół mojej osoby. Nagle okazało się, że mój głos brzmi w każdym zakątku globu. Nawet w najśmielszych snach nie spodziewałem się czegoś podobnego – Evans komentuje swój olbrzymi sukces.

„Told You So” pokazuje, że artysta sprawdza się świetnie nie tylko w repertuarze uwielbianym przez żeglarzy: – Wypłynięcie na szancie było świetną zabawą, ale od lat doskonaliłem swoje umiejętności muzyczne. Wreszcie przyszedł czas, by świat usłyszał moje autorskie brzmienie – podsumowuje Nathan.