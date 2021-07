„P.R.I.D.E.” czyli piękno, równowaga i dobra energia. Natalia Nykiel wraca z nowym singlem zapowiadającym jej najbardziej osobistą płytę.

Aby opowiedzieć własną historię, wykrzyczeć swoje prawdy i wyszeptać skryte lęki, artystka zaprasza nas do chemiczno-baśniowej krainy w stylu dark romantic. To podróż przez fantastyczną dystopię, mroczną i niezrozumiałą, ale wciągającą i elektryzującą. Utwór „P.R.I.D.E.” to zaledwie pierwszy wycinek niepokojącego uniwersum nowego projektu Natalii. Na pewno najmniej mroczny.

„P.R.I.D.E.” to jedyny utwór z nowego albumu, który nie stawia żadnych pytań, nie nasuwa wątpliwości. Leżące u podstaw naszej europejskiej kultury wartości – takie jak równość, tolerancja czy otwartość – są niezniszczalne, a ich istota nie powinna być nigdy przedmiotem żadnej dyskusji. Jeżeli dodamy do nich największą siłę poruszającą świat do przodu, czyli miłość, dotkniemy istoty piękna. Choć dla każdego może ono mieć inne oblicze.