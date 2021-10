Nie wiemy (jeszcze!) nic o planach Mroza na zamianę sceny na boisko piłkarskie, ale jego kariera muzyczna ma się świetnie. Najlepszym dowodem jest najnowszy singiel artysty zatytułowany „Galácticos”.

Grać jak „Galácticos” to grać jak największe gwiazdy piłki nożnej – czyli między innymi Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham czy Michael Owen. Mrozu w najnowszym singlu „Galácticos” potwierdza najwyższą formę. Buzujący utwór z retro twistem napisali Mrozu i Kuba Galiński (który zajął się także produkcją), a za tekst odpowiadają Arek Sitarz i Mrozu. Mix i mastering to zasług Marcina Borsa.

Jak mówi Mrozu: – „Galácticos” to luzacki numer, który zrobiliśmy razem z Kubą Galińskim i Arkiem Sitarzem w trakcie pierwszych lockdownów w 2020 roku. W czasie, kiedy większość z nas zmuszona była siedzieć w bloku, a rzeczywistość była niepewna, tym numerem poprawialiśmy sobie humory, wspominając osiedlowe akcje. Nie byliśmy jakimiś zagorzałymi fanami Realu, ale pamiętamy czasy „Galácticos”, a przede wszystkim wybitnych piłkarzy z tamtej drużyny – z Ronaldo Luiz Nazario de Lima na czele. Jak grać, to inspirować się najlepszymi, czy to w sporcie czy w sztuce, ale przede wszystkim tak, by mieć z tego frajdę.