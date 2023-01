Wielokrotnie platynowa artystka, autorka tekstów i pionierka Miley Cyrus wydała „Flowers”, pierwszy singiel z jej nadchodzącego, ósmego albumu studyjnego „Endless Summer Vacation”. Album będzie dostępny na całym świecie 10 marca. W utworze „Flowers” Miley wypowiada się na temat miłości do siebie i własnej odwagi śpiewając te słowa: „Started to cry / But then I remembered / I can buy myself flowers / Write my name in the sand”. Dalej składa potężną deklarację: „I can love me better than you can”. Tematyka piosenki i szum wokół muzyki Miley przekonały fanów artystki, że rok 2023 będzie trwał pod znakiem Cyrus. „Endless Summer Vacation” był zapowiadany przez Miley przy użyciu wielu materiałów wizualnych. Ujawniona została też okładka wydawnictwa, którą zdobi zdjęcie wykonane przez Briannę Capozzi. Nad stroną kreatywną w całości czuwała Miley. Materiał na album „Endless Summer Vacation” został nagrany w Los Angeles. W produkcji wsparli Cyrus Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It i Tyler Johnson. Miley opisuje dzieło jako swój list miłosny do Los Angeles.