Michał Szczygieł pilnie pracuje nad nową płytą, która ukaże się już jesienią. Nie zapomniał jednak o wypuszczeniu nowej muzyki na ciepłe, wiosenne wieczory. Sprawdź utwór „Sam sobie wziął”.

Jak podkreśla Michał: – Jest to luźny, słoneczny numer, którym chciałbym zaspokoić Wasze muzyczne apetyty. Jednak nie na długo. Potraktujcie go jako rozgrzewkę… lub raczej przystawkę. Do zobaczenia na koncertach!”.

Z nadchodzącego albumu usłyszeliśmy do tej pory trzy single: „Adrenalina”, „Nowe sytuacje” oraz premierowy „Sam sobie wziął”.