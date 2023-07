– Nie mogłem zostawić słuchaczy bez soundtracku na te piękne, słoneczne dni. W ostatnich latach przyzwyczaiłem Was i chyba samego siebie do pogodnych, energicznych numerów, bez których koleżeńskie schadzki w plenerze, czy domówki do białego rana nie byłyby już takie same… Mam nadzieję, że moje nowe dźwięki dadzą Wam słodkiego buziaka, do którego zawsze będziecie chcieli wracać! – tak o nowym singlu wspomina muzyk.