„Noga na gaz” to tytuł najnowszego singla Michała Szczygła. Utwór promuje debiutancki album „Tak jak chcę”, który jest już dostępny w sprzedaży fizycznej i cyfrowej.

Jest upalny letni dzień, żar leje się z nieba, zegar odlicza kolejne minuty do 17:00 a Wy nie macie pomysłu, jak spędzić popołudnie? Mamy dla Was prostą i przyjemną propozycję. Wychodzicie z pracy, wyłączacie telefon, wskakujecie do auta i razem z bliską osobą jedziecie przed siebie. Jest jeden warunek. Aby poczuć 100% satysfakcji z nieplanowanej podróży, w Waszych głośnikach musi pojawić się najnowszy singiel Michała Szczygła zatytułowany „Noga na gaz”. Gwarantujemy, że przy tej piosence będzie to niezapomniany wypad!

Tytułu nie należy traktować w pełni dosłownie – kawałek spodoba się także niezmotoryzowanym oraz wielbicielom innych środków transportu: pociągów, rowerów, tramwajów, żaglówek oraz deskorolek.