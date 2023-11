Premierze krążka zatytułowanego po prostu „Michał Szczygieł” towarzyszy klip nagrany w malownicznej Czarnogórze

Do tego, że Michał jest królem letnich bangerów, nie trzeba już nikogo przekonywać. Ale w artyście buzuje nie tylko „Adrenalina”! Pracując nad materiałem, Szczygieł chciał przekazać słuchaczom całą gamę emocji, którym daje się ponieść. Czasami to poczucie beztroski i chęci do zabawy, które przekuwa w wakacyjne hity („Adrenalina”, „Pocałunek lata”, „Nowe sytuacje”), niekiedy silna motywacja do kroczenia obraną ścieżką („Wola wygranej”, „Sam sobie wziął”), innym razem do głosu dochodzi serce i romantyczna natura Michała („To nie zabawa”, „Możesz być kim chcesz”).

Premierze towarzyszy klip do utworu „Najdalej, gdzie wzrok sięgnie”, który Michał nagrał w malowniczej Czarnogórze zatopionej w kolorach ostatnich dni lata.