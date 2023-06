Michael Patrick Kelly raz po raz udowodnia, że ma talent do tworzenia wielkich hitów. Ostatnie pięć singli zdominowało międzynarodowe listy przebojów. „O.K.O” to już szósta propozycja z uznanego krążka „B•O•A•T•S” („Based On A True Story”), który pokrył się złotem w kilku krajach Europy. „O.K.O” to natychmiast uzależniający, euforyczny hymn stworzony do wspólnego śpiewania. Łącząca indie, pop i rock piosenka została bezkonkurencyjnym już ulubieńcem publiczności podczas jego występów na żywo. Teraz nareszcie trafi do stacji radiowych, gdzie ma szansę stać się przebojem tego lata. Piosenkarz, autor tekstów, producent i multiinstrumentalista po raz kolejny wykazuje się pomysłowością: gra słów w tytule piosenki „O.K.O” łączy nokaut („k.o” – „knocked out”) z przedrostkiem „oh”. Tym samym tworzy „okay”, które nawiązuje do osobistych doświadczeń artysty.