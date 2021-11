Światowej sławy włoskie producenckie trio Meduza, autorzy hitów „Lose Control” i „Piece of Your Heart”, zaprosili do współpracy przy nowym singlu „Tell It To My Heart” twórcę przeboju „Take Me to Church”, Hoziera.

„Tell It To My Heart” łączy klimatyczną, elektroniczną produkcję, z której słynie Meduza z pełnym emocji głosem Hoziera. Nowy utwór to następca hitu „Paradise” z udziałem innego Irlandczyka – Dermota Kennedy’ego. Piosenka zbliża się do miliarda streamów. Na samym Spotify singiel odnotował 400 milionów odsłuchów i pokrył się platyną w wielu krajach.

Trio Meduza zyskało rozgłos za sprawą singla „Piece of Your Heart” ft. Goodboys. Utwór ma już ponad miliard streamów na całym świecie, zapewnił także artystom nominację do Grammy. Singiel zdobył mnóstwo diamentowych, multiplatynowych oraz złotych odznaczeń, a w samej Wielkiej Brytanii sprzedano ponad 1,2 mln egzemplarzy singla. Kawałek dotarł na szczyt US Dance Charts oraz #2 UK Singles Charts. Kolejny singiel, „Lose Control”, nagrany we współpracy z Becky Hill i Goodboys, dotarł do #11 UK Singles Charts i zdobył ponad miliard streamów.

Hozier zyskał rozgłos na całym świecie w 2013 roku za sprawą światowego hitu „Take Me To Church”. Utwór otrzymał nominację do Grammy w kategorii Piosenka Roku, zatriumfował w tej samej kategorii podczas BBC Music Awards w 2015 roku.