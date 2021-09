Mathieu Koss – francuski DJ i producent zyskujący na sławie i popularności prezentuje remake zmysłowego „Wicked Game” Chrisa Isaaka.

Jego piosenka ‘Never Growing Up’’ we współpracy z Aloe Blacc, była jednym z największych hitów we francuskim i belgijskim radiu w 2019 roku, kontynuując jego wcześniejszy sukces streamingowy (ponad 250 mln odtworzeń w serwisach streamingowych) utworu ‘Big Jet Plane’ (feat. Alok). W zeszłym roku ogłosił współpracę z Ziggym Marleyem (z utworem ‘Home’) i Lost Frequencies (z utworem ‘Don’t Leave Me Now’). Ten ostatni został hitem w 40 krajach Europy, otrzymując również wiele złotych oraz platynowych nagród.