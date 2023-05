Najnowszy singiel „Middle Ground” to pierwsze wydawnictwo Maroon 5 od 2021 roku. 23 maja zespół wykona piosenkę w finale „The Voice” i zaprezentuje teledysk w reżyserii Davida Dobkina.

„Middle Ground” nie przypomina dotychczasowego katalogu Maroon 5. Dźwięki akustycznej gitary i tamburynu łączą się z poruszającymi wersami Levine’a: „I need more than myself, I need light, I need life, I need what I never felt” („Potrzebuję więcej niż samego siebie / Potrzebuję światła / Potrzebuję życia / Potrzebuję tego, czego nigdy nie czułem”).

Singiel skupia się na kruchości człowieka. W pewien sposób nawiązuje do debiutu Maroon 5 z 2002 roku, „Songs About Jane”, jednak wzbogacony jest o lata doświadczeń.