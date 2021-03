Maroon 5 prezentuje nowy singiel „Beautiful Mistakes” z gościnnym udziałem Megan Thee Stallion.

Maroon 5 to jedna z najpopularniejszych popowych grup naszych czasów. Zespół z Los Angeles ma na koncie trzy nagrodny Grammy, ponad 75 mln sprzedanych albumów, 400 mln sprzedanych singli oraz platynowe i złote odznaczenia w ponad 35 krajach. Grupa zdobyła serca słuchaczy na całym świecie za sprawą oryginalnego połączenia rocka i r&b na debiutanckim albumie „Songs About Jane”, a następnie na „It Won’t Be Soon Before Long”.

Na „Hands All Over” trafił jeden z największych hitów grupy, „Moves Like Jagger”, a „Overexposed” cieszyło się równie dużym zainteresowaniem. Piąty album studyjny grupy, „V”, zadebiutował na szczycie Billboard 200 i przyniósł takie przeboje jak „Maps”, „Animals” i „Sugar”. Klip do tego ostatniego utworu ma ponad 3 miliardy wyświetleń i jest 13. najpopularniejszym klipem na YouTube. Piosenka przekroczyła również miliard streamów w Spotify.