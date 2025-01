Duet nie narzekał na brak zajęć w ubiegłym roku. Marcus & Martinus mają za sobą występ w Konkursie Piosenki Eurowizji, w którym reprezentowali Szwecję piosenką „Unforgettable”. Taki sam tytuł nosił wydany w czerwcu album. Zespół promował go europejską trasą koncertową, w ramach której dotarł także do Polski. W październiku ubiegłego roku na rynku pojawiła się oficjalna biografia braci „Two Voices, One Story”.