Marcin Sójka to zwycięzca 9. edycji The Voice of Poland oraz 56. KFPP w Opolu 2019 roku. Jego debiutancki krążek „Kilka prawd” ukazał się w październiku 2019 roku i uzyskał status złotej płyty. Pochodzą z niego takie przeboje jak platynowy „Zaskakuj mnie”, „Dalej”, czy „Lepiej”. Nowy album Marcina ukaże się jesienią 2022 roku.