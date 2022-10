Wychodząc ze swojej strefy komfortu, Måneskin brzmi jak nigdy dotąd. „The Loneliest” to oda do klasycznych oldschoolowych ballad rockowych. Dzięki głośnym wokalom i elektryzującym solówkom doprawionym elegancką delikatnością, singiel ukazuje zespół od jego najbardziej wrażliwej strony. Damiano komentuje piosenkę: „Jesteśmy tak podekscytowani, że wszyscy w końcu usłyszycie «The Loneliest»! To osobista piosenka, która wiele dla mnie znaczy, ale mam nadzieję, że wszyscy utożsamiacie się z nią na własny sposób.” W pierwszy weekend po premierze, utwór „The Loneliest” przekroczył 4,5 milionów odsłuchów na Spotify.