Ich ostatni album „RUSH!” wciąż podbija listy przebojów, grupa szykuje się właśnie do kolejnej trasy, a Måneskin już prezentuje nowy materiał. Tym razem pora na elektryzujący singiel „HONEY (ARE U COMING?)”!

Basistka zespołu, Victoria De Angelis, wyjaśnia: „Napisaliśmy tę piosenkę zaraz po trasie, wciąż nosiła nas energia po wszystkich podróżach. Powstała między Londynem a Los Angeles. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i uważamy, że to coś zupełnie nowego”.

Jak dodaje Damiano David: „To historia kogoś, kto nie ma płci, niczego innego: to Ty decydujesz, kim jest. Znajdź kogoś innego, a zobaczy w oczach tej osoby smutek oraz to, jak bardzo czuje się nie na miejscu – to zaproszenie jednej osoby dla drugiej, aby dołączyła do niej w tej nowej przygodzie. Nie wiedzą, co tak naprawdę ich czeka, ale po prostu cieszą się wyprawą”.