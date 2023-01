Måneskin i Tom Morello przeszli samych siebie. Uwielbiany na całym świecie zespół właśnie wydał singiel „Gossip” z udziałem legendarnego Morello, znanego m.in. z Rage Against The Machine, Audioslave oraz Bruce Springsteen And The E Street Band. Singiel jest zapowiedzią nadchodzącego albumu „RUSH!”, który jest dostępny w przedsprzedaży. Premiera już 20 stycznia.

Zespół komentuje współpracę z Morello: „Ogromne doświadczenie Toma Morello pozwoliło nam wziąć wskazówki, jak tworzyć utwory bez nadmiernego myślenia. Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za dołączenie do nas w tym kawałku. To zaszczyt dla całego zespołu!” – mówi Damiano.

„[Tom Morello] wniósł trochę Rage do Måneskin!” – Ethan

„Tom jest jednym z najwspanialszych muzyków, których słucham i od których – praktycznie od zawsze – się uczę. Gra z nim była spełnieniem moich marzeń. To najważniejszy moment tego niesamowitego roku!” – Thomas

„Piosenka zaczęła się od riffu, który Thomas napisał jakiś czas temu. Długo go trzymaliśmy i wciąż do niego wracaliśmy. A potem dołączyła do nas ikona, Tom Morello, który wniósł coś ekstra do klasycznego brzmienia Måneskin” – Vic

Tom Morello dodaje: „Kiedy usłyszałem, że istnieje rock’n’rollowy zespół z Włoch, który robi na świecie furorę, nie mogłem w to uwierzyć. Zobaczyłem później, jak grają na żywo i byłem zachwycony. Są głośni, seksowni i ROCKOWI! Zasługują na to, by być jednym ze sztandarów rock’n’rolla młodszego pokolenia. Jammowałem z nimi w ich studio w Hollywood. To świetny zespół – wszyscy świetnie grają, piszą świetne piosenki, są blisko ze swoją publicznością, a sposób, w jaki grają na żywo… ich tłum wprost SZALEJE! Wszystko to wygląda jak niektóre z największych zespołów lat 90.”.

Wyprodukowany głównie przez Maxa Martina i Fabrizio Ferraguzzo album został nagrany w LA, Włoszech i Tokio. Zawiera wcześniej wydane single „Supermodel”, niesamowity „Mammamia” oraz ostatni singiel „The Loneliest” – odę do klasycznych oldschoolowych ballad rockowych.