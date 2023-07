“Arbuzowy Zachód Słońca” to romantyczna ballada w rytmie walczyka. Piosenka powstała z 3 losowych słów, rzuconych artystom jako wyzwanie stworzenia piosenki. Utwór niespodziewanie stał się viralem w Internecie. Czasami spontaniczne pomysły to te najlepsze, dlatego Magda Bereda wraz z Piotrem Rubikiem postanowili dokończyć piosenkę i nagrać teledysk, co wywołało duży entuzjazm wśród fanów oby artystów.