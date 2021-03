„Mniej”, drugi singiel Luny, doczekał się tanecznego remiksu w wykonaniu Skytecha.

Oryginalna wersja utworu ukazała się na początku lutego. „Mniej” to opowieść o ciemnej, przytłaczającej miłości, która niepostrzeżenie okrada Cię z własnego życia. To zapis, czy może plan rozmowy, którą najpierw musisz przeprowadzić sam ze sobą. Powiedzieć sobie na głos, że czujesz, że przestajesz istnieć.

W remiksie Skytecha singiel nabiera tanecznego sznytu. Czasami rozterki miłosne lepiej po prostu… wytańczyć. Posłuchaj i daj się ponieść „Mniej” w nowej wersji.

Luna to polska artystka sceny alternatywnej młodego pokolenia. Gra na skrzypcach i fortepianie. Pisze i komponuje swoje piosenki. Studiuje Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Niebanalna aparycja i barwa głosu w połączeniu z hipnotycznym, elektronicznym brzmieniem przenoszą słuchacza w zupełnie nowy, kosmiczny wymiar doznań muzycznych. Uczestniczka projektu „My Name is New” 2019, w ramach którego powstał utwór i teledysk „Zastyga”. Z dojrzałą i jasno określoną wizją siebie zadebiutowała piosenką i teledyskiem „Luna” w marcu 2020. Występowała m.in. na Pol’n’Rock Festival czy gościnnie z Melą Koteluk w ramach cyklu koncertów Lato na Pradze.