Luna podzieliła się szczegółami dotyczącymi premiery nowego albumu. Ujawniła tytuł oraz okładkę, a słuchacze już teraz mogą zamówić płytę fizyczną w przedsprzedaży TUTAJ

Album opowiada historię o trudach spełniania marzeń pod ostrzałem cudzych opinii. W 2024 artystka reprezentowała Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, a nowa płyta jest swoistym rozliczeniem z tym intensywnym dla artystki czasem.

„No Rest” mówi o tym, ile siły wymaga konsekwentne bycie sobą wbrew narzucanym przez publikę oczekiwaniom. Jest próbą spojrzenia z dystansem na to, kim i czym staje się artysta wystawiony na medialny osąd bez możliwości samoobrony. Luna otwarcie mówi o tym, że daje sobie prawo do przeżywania towarzyszących jej emocji, do poszukiwań i do zmian – bo kiedy, jak nie teraz.