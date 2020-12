“Mirabelki” to czwarty singiel z płyty “Co Gryzie Panią L.?”, która miała premierę 23 października tego roku i została fantastycznie przyjęta zarówno przez fanów artystki, jak i recenzentów. Płytę zapowiadały trzy piosenki – “Zew”, “Tracę” i “Plan awaryjny”, który w koncercie Premier w Opolu okazał się być najlepszym planem i zgarnął główną nagrodę. Tym razem usłyszymy i zobaczymy Lanberry w zupełnie innym klimacie.

„Mirabelki to tęsknota za analogowym, namacalnym czuciem, byciem tu i teraz, face to face. Ważne jest dotknięcie rzeczywistości, poczucie jej, bo ona stała się głównie wirtualna, zwłaszcza w ostatnich miesiącach.” – mówi Lanberry o tej kompozycji i zarówno w dźwiękach jak i w teledysku zabiera nas w podróż trochę sentymentalną, trochę fantastyczną i z przymrużeniem oka, do tego za czym wszyscy tęsknimy.