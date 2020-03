Lady Gaga powraca w tanecznym wydaniu – w serwisach cyfrowych dostępny jest już dostępny singiel „Stupid Love”.

Do singla powstał teledysk zrealizowany w całości za pomocą iPhone 11 Pro. Za reżyserię odpowiada Daniel Askill.

Laureatka Oscara, Złotego Globu i Grammy – Lady Gaga to artystka jedyna w swoim rodzaju. Na całym świecie zgromadziła imponującą liczbę 35 mln sprzedanych albumów, 32 miliardów streamów oraz 275 milionów sprzedanych singli, co sprawia, że jest jedną z najpopularniejszych gwiazd popu na świecie.

Gaga to także siła w mediach społecznościowych: ma ponad 59 mln polubieni na Facebooku, ponad 80 mln na Twitterze i ponad 39 mln obserwujących na Instagramie.Piąty album studyjny artystki, „Joanne”, ukazał się w październiku 2016 i zadebiutował na szczycie Billboard 200, co sprawiło, że Lady Gaga stałą się pierwszą artystką w latach 2010-2016, która zamieściła cztery albumy z rzędu na pierwszym miejscu tego zestawienia. W 2018 trafiła tam po raz piąty, a to za sprawą soundtracku do kinowego przeboju „Narodziny gwiazdy”. Płyta ma już status podwójnej platyny w Stanach, jak również diamentowej płyty w Polsce. Na całym świecie sprzedało się ponad 6 mln egzemplarzy albumu.

W 2015 Gaga wystąpiła w piątym sezonie serialu Ryana Murphy’ego dla FX, „American Horror Story: Hotel”. Ta rola zapewniła jej Złoty Glob w kategorii Najlepsza Aktorka w Mini-Serialu lub Filmie Telewizyjnym.

W 2017 Gaga była gwiazdą Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Half Time show. 13-minutowy występ zgromadził 117,5-milionową widownię i był najpopularniejszym występem w historii Super Bowl. W tym samym roku ukazał się dokument w reżyserii Chrisa Moukarbela „Lady Gaga: Five Foot Two” w Netflixie – film zdobył MTV Movie & TV Award w kategorii Najlepszy Dokument, NME Award za Najlepszy Film Muzyczny oraz Webby Award w kategorii Film i Wideo Muzyczne.

Niedawno Gaga wystąpiła u boku Bradleya Coopera w remake’u „Narodzin gwiazdy”. Premiera odbyła się w październiku 2018. Za rolę wokalistka otrzymała nominację do Oscara, Złotego Globu oraz nagrody Critics’ Choice Award i National Board of Review.

Gaga jest współautorką, producentką i wykonawczynią utworu „Shallow” ze ścieżki dźwiękowej do „Narodzin gwiazdy”. Za tę piosenkę zdobyła Oscara, Złoty Glob oraz Critics’ Choice w kategorii Najlepsza Piosenka Oryginalna. Otrzymała także dwie nagrody Grammy za „Shallow” w kategoriach Najlepsze Wykonanie Popowe w Duecie lub Grupie oraz Najlepsza Piosenka Stworzona dla Medium Wizualnego. Gaga mogła także poszczycić się nominacjami w kategoriach Piosenka Roku i Nagranie Roku. W 2020 artystka otrzymała kolejne Grammy dzięki „Narodzinom gwiazdy”: w kategoriach Soundtrack – Kompilacja do Medium Wizualnego oraz Najlepsza Piosenka Stworzona dla Medium Wizualnego za „I’ll Never Love Again”. Oznacza to, że łącznie Lady Gaga ma 11 nagród Grammy na koncie. W 2019 otrzymała to wyróżnienie również dzięki piosence z albumu „Joanne” (Najlepsze Popowe Solowe Wykonanie za „Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?”).

W grudniu 2018 Gaga rozpoczęła ekskluzywną ekskluzywną rezydencję w Park Theater w Las Vegas, w ramach której przygotowała dwa koncerty. LADY GAGA ENIGMA to zestaw największych popowych hitów artystki, a w LADY GAGA JAZZ & PIANO gwiazda prezentuje swoje liryczne wcielenie. W czerwcu 2019 ogłoszono, że rezydencja Gagi w Las Vegas potrwa do wiosny 2020.

We wrześniu 2019 Gaga utworzyła markę kosmetyczną Haus Laboratories, w której dostępne są eyelinery, lip linery, naklejki oraz cienie do powiek.

W 2012 Lady Gaga założyła Born This Way Foundation, organizację non-profit działającą na rzecz aktywizacji młodzieży, inspirującą do celebrowania odmienności, uprzejmości i odwagi. Artystka jest aktywistką, filantropką oraz działa na rzecz osób LGBT, szerzenia świadomości na temat zaburzeń związanych z sylwetką czy HIV/AIDS.