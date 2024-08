– Bruno i ja darzymy się wzajemnym szacunkiem i rozmawialiśmy wcześniej o naszej współpracy – mówi Lady Gaga, dodając: – Kończyłam właśnie swój album w Malibu i pewnej nocy, po długim i ciężkim dniu zaprosił mnie, żebym przyszła do jego studia posłuchać czegoś, nad czym pracował. Dotarłam tam ok. północy i byłam zdumiona, kiedy usłyszałam, co tworzy. Zostaliśmy w studiu na całą noc, dokończyliśmy piosenkę i nagraliśmy ją. Talent Bruno jest niewytłumaczalny. Jego muzykalność i wizja są na najwyższym poziomie. Nie ma nikogo takiego jak on.