Zespół Kwiat Jabłoni zaprezentował teledysk do czwartego singla z płyty “Mogło być nic”. Do nagrania nowej wersji “Dróg prostych” Kasia i Jacek zaprosili jedną ze swoich ulubionych polskich artystek – Julię Pietruchę oraz muzyków związanych z zespołem Kraków Street Band. Wspólna praca nad tym utworem zaowocowała czymś zupełnie nieoczywistym i oryginalnym. Nie jest to pierwszy taki muzyczny eksperyment Kwiatu Jabłoni. W 2020 roku zespół zaprosił do współpracy Ralpha Kaminskiego. Ich wspólna wersja “Wodymidaj” do tej pory została wyświetlona ponad 11 milionów razy.

Album “Mogło być nic”, z którego pochodzi singiel “Drogi proste” zadebiutował na pierwszym miejscu OLIS – zestawieniu najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i po niecałych sześciu miesiącach uzyskał status platyny.