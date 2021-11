Po wielkim sukcesie jego ostatniego singla „Never Going Home”, 24-letni francuski DJ i producent Kungs prezentuje nowy singiel „Lipstick”.

„Never Going Home” to największy klubowy przebój tego lata, który dotarł w Polsce do 3. miejsca listy Airplay Chart oraz znalazł się na listach radiowych przebojów całej Europie i wygenerował łącznie ponad 160 milionów odtworzeni w serwisach cyfrowych!

Nowy singiel Kungsa, „Lipstick”, został zainspirowany śródziemnomorskim klimat imprez Club Azur, organizowanych przez francuskiego DJa. Podobnie jak poprzedni singiel, „Lipstick” to świeży numer w stylu disco, który wyciąga na parkiet nawet najbardziej nieśmiałych!

Kungs zdobył międzynarodową popularność swoim przełomowym hitem „This Girl”, wydanym w 2016 roku. Singiel zdobył diamentowy certyfikat w kilku krajach oraz łącznie zgromadził ponad 5,2 miliarda odtworzeń.