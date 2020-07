Autor wielkiego przeboju „This Girl”, Kungs, prezentuje nowy singiel „Dopamine”. Piosenka to idealny soundtrack na długie, letnie i taneczne wieczory.

„Dopamine” wywołuje podobne reakcje, co tytułowy hormon szczęścia: euforyczny letni hit jest zapisem doświadczeń Kungsa z ostatnich kilku lat, kiedy to młody producent kształtował swoją tożsamość artystyczną. Jak mówi Valentin, bo tak naprawdę ma na imię artysta:

W 2018 roku przeprowadziłem się do Los Angeles na parę miesięcy, by pisać tam nowy materiał. Byłem sam, pełen wątpliwości i pytań bez odpowiedzi. Pewnego razu trafiłem na imprezę. Czułem smutek, lęk i samotność, mimo że wokół było pełno ludzi. Następnego dnia poznałem Jaya Harta. Opowiedziałem mu o swoich przeżyciach i to był punkt wyjścia do napisania „Dopamine”.

Jay Hart ostatecznie zaśpiewał w „Dopamine”, kawałku, który skazany jest na najwyższe rotacje w stacjach radiowych. Kungs zaplanował serię nowych singli na 2020 i 2021, dlatego przygotujcie się, że będziecie słyszeli jego imię częściej niż ostatnio!