Najpierw spotkali się na planie filmowym, gdzie zagrali parę kochanków, teraz możemy usłyszeć efekt ich spotkania w studio nagraniowym. „Nie będzie romansu” to wspólny utwór Marii Dębskiej i Krzysztofa Zalewskiego, który promuje film “Bo we mnie jest seks”.

Nie mieli łatwego zadania – zarówno na planie filmowym, jak i w studio nagraniowym musieli zmierzyć się z legendami. Maria Dębska w filmie „Bo we mnie jest seks” wciela się w postać jednej z największych gwiazd… Kaliny Jędrusik. Jej kreacja została uznana za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową na tegorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Muzyczne zadanie też nie należało do prostych – stworzyć piosenkę nawiązującą do tych obecnych w filmie ikonicznych utworów z Kabaretu Starszych Panów, oddającą nie tylko klimat lat 60-tych, ale także samego filmu.