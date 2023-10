Ten kawałek powali Was z nóg – trio Kris Kross Amsterdam powraca z singlem „Stay (Never Leave)” we współpracy z SERĄ i Conorem Maynardem!

W zeszłym roku Kris Kross Amsterdam zdominował holenderską scenę dzięki „Vluchtstrook”, w którym wystąpili Antoon i Sigourney K. Utwór był najczęściej odtwarzanym kawałkiem roku w Holandii. Dziś trio kontynuuje swoją podróż z nadzieją na podbicie międzynarodowego rynku. Ich niedawny singiel „How You Samba” z południowoamerykańską sensacją Sofíą Reyes i brytyjskim raperem Tinie Tempahem szybko wspiął się na wymarzone 1. miejsce listy Top 40.