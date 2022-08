„Utwór Komodo z Mają Hyży i Thomasem Sykesem to idealny collab. Jest świeżo, wesoło, a przede wszystkim wakacyjnie. Taką właśnie niespodziankę na zakończenie lata zaserwowali nam producenci. Wokale artystów w formie dialogu nadają niepowtarzalny summer vibe. W Polsce jest niewiele wydanych utworów polskich artystów w takiej aranżacji w języku angielskim. To jest jedna z rozpoznawalnych cech produkcji muzycznych Komodo” – udziela komentarza Dariusz Chojnacki – menedżer grupy Komodo. „Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby wyemitować singiel na koniec wakacji, który będzie do nich nawiązywać. To takie pewnego rodzaju przedłużenie tego czasu dla naszych słuchaczy by nie myśleli o nadchodzących zimnych jesiennych wieczorach. Zastanawialiśmy się kto jest uosobieniem lata oraz pozytywnego myślenia i zaśpiewa w tej produkcji. Od razu wiedzieliśmy, że to będzie Maja. To doświadczona wokalistka z ogromnymi możliwościami wokalnymi. Od lat jest w trasie koncertowej na wielkich festiwalach muzycznych i występach telewizyjnych. Do tego idealnie łączy rolę mamy z pracą, która wymaga dyspozycji w każdej chwili, ale taka właśnie jest Maja. Pracowita i energiczna z milionem pomysłów na minutę. Jest jak kolorowy ptak, co widać w nagranym teledysku. Postanowiliśmy zestawić jej wokal z brytyjskim wokalistą Thomasem Sykesem, który koncertuje razem z nami” – komentują producenci z Komodo.