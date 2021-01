W nowym roku formacja KOMODO wysyła nam Anioła na te ciężkie czasy. “Send Me An Angel” – to najnowszy utwór KOMODO , w którym muzycznie słychać tęsknotę dj’skiego trio do powrotu imprez klubowych. Nowoczesne klubowe brzmienie i aksamitny wokal amerykańskiej wokalistki Courtney Drummey (która współpracowała z Komodo przy utworze „Run 2 You”) daję gwarancję sukcesu na tanecznych parkietach całego świata.

“Send Me An Angel to utwór, który ma dać nadzieję na powrót do normalności i powrót do imprez w klubach i na eventach.

Wysyłamy w świat Anioła nadziei i wierzymy, że wkrótce ten utwór opanuje pełne parkiety taneczne. Trzeba w końcu myśleć pozytywnie, że to wkrótce nastąpi – tak twierdzą Jonasz, Darek i Tomek z Komodo.

Czas pokaże czy ten utwór ma szansę osiągnąć sukces poprzednich utworów tej formacji. Największy hit Komodo “(I Just) Died In Your Arms” osiągnął już status 4-krotnej platyny, a video ma już ponad 130 milionów wyświetleń na YouTube.

Jak zwykle Komodo ma dla nas ciekawostkę. W teledysku wykorzystano oryginalne zdjęcia przestrzeni kosmicznej wykonane przez teleskop Hubbla na zlecenie NASA. To właśnie z tej przestrzeni kosmicznej nadleci Anioł wysłany przez KOMODO.