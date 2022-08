“Just Breathe” Marissy to drugi mini album w jej dyskografii. Znajdziemy na nim utwory nagrane do trzeciej części netflixowego blockbustera – “365 dni”. Na EPce, oprócz solowych utworów Marissy, usłyszymy piosenki, które powstały we współpracy z producentami Keanu Silvą, Jhn McFly’em, Tommy’m Docherty, oraz duetem EMO z którym nagrała streamingowy przebój “365 days” z drugiej części filmu.