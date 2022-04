– To było jak taniec z doskonale rozpisaną choreografią – opowiada Nilsson. – Pomyślałem: „A co jeśli każdy z nich byłby Kavinskym i wszyscy, by się bili”? Występ gościnny, lasery, kaskaderzy, opuszczony tor wyścigów konnych i szalony ujęcia z drona. Brzmi jak niezła mieszanka, która na dodatek współgra ze stylem Kavinsky’ego i tym utworem. Wyzwaniem było kręcenie tak, by nikt nie zrobił sobie krzywdy. Poza tym wspaniała chwila, kiedy na ekranie pojawia się mój przyjaciel Gaspard Augé z Justice, wymachujący pradawną bronią.