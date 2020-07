„Smile” – to nie tylko tytuł nowego singla Katy Perry, ale i nowego albumu artystki. Krążek trafi do sprzedaży 14 sierpnia 2020.

Singiel „Smile” to chwytliwa afirmacja życia, gdzie Katy jest przepełniona wdzięcznością i oznajmia, że pozornie złe wydarzenia często są początkiem czegoś dobrego. Artystka przyznaje:

Napisałam tę piosenkę, gdy przechodziłam jeden z najbardziej mrocznych okresów swojego życia. Gdy słucham „Smile” teraz, jest to dla mnie świetne przypomnienie, że udało mi się przejść przez kłopoty. To trzy minuty pełne energii i nadziei.

„Smile” to także tytuł całego albumu, na którym znajdą się również wydane wcześniej single „Daisies”, „Never Really Over” oraz „Harleys In Hawaii”. „Daisies” od czasu premiery zgromadziło ponad 125 mln streamów i znajduje się obecnie w Top 10 zestawienia Hot AC radio w USA. W ubiegłym tygodniu Katy wydała akustyczną wersję utworu. Perry promowała piosenkę m.in. w programach „American Idol”, „Good Morning America” oraz „Can’t Cancel Pride: Helping LGBTQ+ People in Need”.

Od czasu debiutu Katy Perry w barwach Capitol Records z „One of the Boys” (2008), artystka zgromadziła ponad 40 miliardów streamów i sprzedała 45 mln egzemplarzy albumów. Jej kolejne albumy – „Teenage Dream”, „PRISM”, „Witness” – przyniosły mnóstwo światowych hitów. Niedawno artystka wydała single „Never Really Over”, „Never Worn White”, „Small Talk” i „Harleys in Hawaii”. Wyświetlenia klipu „Roar” z 2013 przekroczyły 3 miliardy – Perry jest pierwszą wokalistką solową, której udała się ta sztuka. Katy była też pierwszą artystką, której cztery klipy przekroczyły pojedynczo miliard wyświetleń. „Firework” i „Last Friday Night” przekroczyły milion, a „Dark Horse” ma ponad 2,7 miliardów. Występ Katy Perry z przerwy finału Super Bowl w 2015 jest najpopularniejszym w historii wydarzenia. Artystka należy do elitarnego klubu RIAA 100 Million Certified Songs.

Katy Perry to nie tylko gwiazda muzyki, ale też aktywistka. Współpracuje m.in. z UNICEFem, działa na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS, wspiera także akcje na rzecz zdrowia, edukacji i równości. W 2016 roku otrzymała Audrey Hepburn Humanitarian Award.