Fenomen zeszłorocznego lata, Kamrad, powraca ze swoją EP-ką zatytułowaną „not good at playing love songs”. „You Feel Like Summer” to jedna z propozycji młodego niemieckiego wokalisty pochodząca z tego właśne wydawnictwa.

W świecie Kamrada rzeczy dzieją się w swoim stylu: Kamrad to rodzaj faceta, który nigdy by się nie przechwalał, ponieważ uważa przechwalanie się za dość krępujące. Zamiast tego woli autoironię.

26-letni muzyk prezentował taką postawę, kiedy wpadał na scenę z zeszłorocznym przebojem „I Believe”. To była piosenka o tym, jak czasami fajniej jest po prostu zostać w łóżku, zamiast wychodzić i udawać się w pogoń za ogonem. „Myślę, że bardzo ważne jest pozytywne nastawienie, pozytywne nastawienie do życia” — mówi KAMRAD. „Chcę móc śmiać się z siebie i staram się to wyrazić w swoich piosenkach. Wszystko ma dwie strony, a czasem po prostu dobrze jest się pośmiać – nawet jeśli naprawdę jesteś bardzo zły”.