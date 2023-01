„Elektroniczny pop z kiepsko brzmiącymi gitarami” – tak określa swoje brzmienie KAMRAD. Najnowszy singiel „Feel Alive” opiera się dokładnie na tym samym uczuciu, które zainspirowało ogromny przebój „I Believe”.

„Feel Alive” to zaraźliwa, optymistyczna piosenka, do której aż chce się tańczyć i śpiewać. Niesie też bliskie sercu artysty przesłanie, którym pragnie podzielić się ze światem. KAMRAD uchwycił bowiem moment, w którym z jego ramion zdjęto ogromny ciężar. Czas rozwinąć skrzydła – świat znów należy do Ciebie!

W ciągu ostatnich dwóch lat KAMRAD osobiście doświadczył wzlotów i upadków, o których śpiewa. W połowie 2021 roku rozstał się z byłą wytwórnią i managementem, a jego rodzice wzięli pożyczkę, aby pomóc mu w nowym starcie. Dzięki ich pomocy miał czas na tworzenie muzyki i sfinansowanie produkcji „I Believe”. Wkrótce udał się w trasę jako support Nico Santosa oraz stworzył „I Believe”. „Kiedy zdałem sobie sprawę, że wszystko znów się układa, czułem się, jakbym pozbył się ogromnego ciężaru. Strach zniknął i nagle znów poczułem, że żyję”, wspomina KAMRAD.