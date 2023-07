„Seven” to idealna propozycja na lato, która w ciekawy sposób nawiązuje do UK garage. Unikatowy rytm oraz tekstura łączą się z chwytliwą gitarą akustyczną. Lekka melodia, niezastąpiona barwa głosu Jung Kooka oraz energiczna zwrotka nominowanej do Grammy Latto tworzą natychmiastowy hit.