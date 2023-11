Znane na całym świecie, multiplatynowe trio Jonas Brothers połączyło siły z supergwiazdą country Baileyem Zimmermannem w nowym singlu zatytułowanym „Strong Enough”.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Baileyem. To szalenie utalentowany artysta, który ma za sobą świetny rok. Ta kooperacja była dla nas świetnym doświadczeniem – komentują Jonas Brothers.

Bailey Zimmermann odwdzięcza się dobrym słowem, mówiąc: – Jestem fanem Jonas Brothers od zawsze, odkąd sięgam pamięcią. Dosłownie dorastałem z ich muzyką. Poznanie Joe, Nicka i Kevina było dla mnie niesamowite. Dzieliliśmy się już wspomnieniami, których nigdy nie zapomnę. To, że zaprosili mnie do nagrania piosenki, nadal wywołuje u mnie ekscytację. Mam nadzieję, że utwór spodoba się Wam tak samo jak mi.