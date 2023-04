Nareszcie jest! Jonas Blue prezentuje „Finally” – współpracę z holenderską piosenkarką RANI, której wokal znamy już z hitów „Black Magic” (Jonasu) i „Post Malone” (Sam Feldt).

Jonas Blue nie narzeka na nudę. Obecnie testuje siłę nowych piosenek na licznych koncertach: wyprzedanej wiosennej trasie po Japonii i Ultra Music Festivalu u boku Sama Feldta. Ponadto planuje rezydentury w Las Vegas i Atlantic City, a także na Ibizie z Robinem Schultzem.

Zeszłoroczny napięty harmonogram Jonasa obejmował koncerty w całych Stanach Zjednoczonych i Europie. Dał również wiele festiwalowych setów z holenderskim DJ-em i producentem Samem Feldtem, partnerem w ich nowym projekcie Endless Summer.

Dotychczasowe wydawnictwa Jonasa – w tym „Fast Car”, „Perfect Strangers”, „Mama” i „Polaroid” – zgromadziły ponad 19 miliardów streamów na całym świecie, 85 milionów sprzedanych pojedynczych egzemplarzy i 130 platynowych certyfikatów. W pierwszej połowie 2022 roku producent wydał m.in. „Don’t Wake Me Up” z Why Don’t We, który zdobył już ponad 160 milionów streamów. Obecnie Jonas Blue jest jednym z trzech najczęściej streamowanych artystów dance w Wielkiej Brytanii.