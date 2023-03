Uhonorowany przez Songwriters Hall of Fame, zdobywca wielu nagród Grammy – Jason Mraz otrzepał swoje buty do tańca i ujawnił dzisiaj “I Feel Like Dancing”, pierwszy singiel i teledysk z albumu “Mystical Magical Rhythmical Radical Ride”. Ogłoszony dzisiaj, „Mystical Magical Rhythmical Radical Ride”, to ósmy studyjny album Mraza, którego premiera odbędzie się 23 czerwca, a już teraz dostępny jest w przedsprzedaży. Pełna lista utworów znajduje się poniżej