Ukochany DJ Brytyjczyków, James Hype, po raz kolejny porwie nas do tańca. Tym razem za sprawą singla „Afraid”, do którego producent zaprosił wschodzącą gwiazdę popu HARLEE.

Autorami „Afraid” są James, HARLEE, Rob Harvey (Joel Corry „Lonely” / „Head & Heart”). Singiel łączy zmysłowy wokal artystki z charakterystycznym dla Hype’a radosnym bitem. Piosenka jest pierwszym oficjalnym wydawnictwem DJa w tym roku. James Hype znany jest z oficjalnych remiksów dla takich artystów jak Meduza, Joel Corry, Bruno Mars czy Anne-Marie. Olbrzymim sukcesem okazał się utwór „More Than Friends”, który w UK ma status platyny, a na całym świecie zgromadził setki milionów streamów. Ostatni dotychczasowy singiel Hype’a to „No Drama” – efekt współpracy z Craigiem Davidem zgromadził w samym Spotify 59 mln streamów.

HARLEE to wschodząca gwiazda popu, która użyczyła wokalu Joelowi Corry’emu w wielkim hicie „Lonely” – kawałek jest piątym najpopularniejszym utworem tego roku w Wielkiej Brytanii, jak również ma ponad 17 mln odtworzeń na YouTube.