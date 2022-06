Klip w reżyserii Piotra Onopy w metaforyczny sposób przedstawia to, co może spotkać osoby, które dotyka hejt. Zjawisko to jest rosnącym i coraz bardziej powszechnym problemem. Utwór jest zapoczątkowaniem akcji „Hejt może zabić”, która otwarcie przeciwstawia się nienawiści w wirtualnym i realnym świecie. Będzie podkreślała i piętnowała to zjawisko oraz unaoczniała konsekwencje, które spotykają osoby narażone na hejt. Dołączcie do Igo i razem z nim wyraźcie swój sprzeciw wobec szerzącej się nienawiści.