Najnowszy singiel Ignacego to typowy letni hit pełen pozytywnych wibracji

– „Samoloty” to kawałek o podróży do bliskiej osoby przy akompaniamencie letnich brzmień – opowiada Ignacy. – Jest to także podróż po uczuciach, które towarzyszą w relacji na odległość i wielkiej chęci spotkania się z druga osobą.

Piosenkę ilustruje klip w reżyserii Michała Sierakowskiego, który jest najbardziej kolorowym i pozytywnym obrazkiem ze wszystkich klipów artysty. Na potrzebę zdjęć zbudowano makiety miniaturowego świata i wykorzystano setki litrów puchu do zrobienia sztucznych obłoków.