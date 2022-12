Drogi Holy Molly i LIZOT krzyżują się po raz kolejny – i to w jakim stylu! „Sunday Night” to trzeci wspólny numer tych artystów– wcześniejsze, „Menage a Trois” i „Back to her”, przekroczyły 63 miliony streamów i stały się jednymi z najpopularniejszych dance’owych utworów w Europie Środkowej w 2020 roku.