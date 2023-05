„Satellite” to czwarty singiel z docenionego przez krytyków albumu „Harry’s House”, który pokrył się podwójną platyną oraz zdobył prestiżową nagrodę Grammy w kategorii Album roku. Singlowi towarzyszy teledysk, którego reżyserii podjął się Aube Perrie – wcześniej reżyser stworzył surrealistyczny klip do „Music For A Sushi Restaurant”.