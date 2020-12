Gwen Stefani co prawda nie wymaga przedstawiania, jednak artystka postanowiła przekornie zatytułować swój najnowszy singiel „Let Me Reintroduce Myself”.

Jak mówi gwiazda: – Ten utwór to mój sposób na powiedzenie, że wracam z nową muzyką. To zabawna, lekka piosenka. Chciałam stworzyć coś, co sprawi ludziom radość. Zamysłem było stworzenie czegoś bardziej nostalgicznego, dlatego postanowiłam odnieść się do elementów ska i reggae, do których chętnie sięgaliśmy w No Doubt. Wciąż jestem tą samą Gwen, ale daję od siebie coś nowego, bo najwyższy czas, abyście znów o mnie usłyszeli.