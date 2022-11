Grzegorz Hyży wielokrotnie już udowodnił, że potrafi tworzyć ponadczasowe przeboje, które podbijają radiowe playlisty. Artysta nie boi się eksperymentować z nowymi brzmieniami, włączając do swoich popowych singli m.in. elementy reggaetonu lub elektroniki.

Najnowszy kawałek „Sztos” to świeży, synthpopowy numer, który wpada w ucho i pozostaje w głowie na dłużej. Tekst, autorstwa Grzegorza Hyży i Arka Sitarza (Rasmentalism), nawiązuje do uniwersalnych ludzkich potrzeb takich jak miłość, bliskość czy chęć uwolnienia się od przeszłości. Jest też próbą wyrażenia uczuć, które pomimo tego że uświadomione, pozostają trudne do nazwania. Znany z zamiłowania do zabawy stylem i formą artysta, po raz kolejny dostarcza polskim słuchaczom rozrywki na najwyższym, światowym poziomie. Nie ma wątpliwości, że singiel ma szansę stać się radiowym „sztosem” i kolejnym hitem artysty.

Za teledysk do utworu odpowiada Olga Czyżykiewicz, która współpracowała z wieloma polskimi wykonawcami. Utrzymany w czarno-białych barwach obrazek skupia się wokół postaci samego Grzegorza, dla którego tło stanowią klimatyczne lokacje warszawskiego Powiśla. Wzrok przykuwają szczególnie eleganckie, starannie dobrane stylizacje artysty, które idealne wspołgrają z aktualnie panującą jesienną aurą. Ujęcia są utrzymane w „Vogue’owym” stylu – podstawę teledysku stanowią statyczne kadry i przebitki skomponowane ze zdjęć Dagmary Szewczuk @dagsoon. Premiera klipu zaplanowana jest na czwartek 10 listopada. Szykuje się niesamowita uczta dla uszu i oczu!